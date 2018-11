Sind Heidi Klum (45) und Tom Kaulitz (29) etwa plötzlich Eltern geworden? Nicht ganz: Für Halloween schmissen sich das Model und der Musiker in superaufwendige, maßgeschneiderte Kostüme. Als Filmhelden-Paar Shrek und Fiona begeisterte das Couple die Gäste auf Heidis alljährlicher Grusel-Party. Neben der kultigen Knoblauch-Kutsche hatten die beiden stilecht auch einen Kinderwagen mit drei Mini-Shreks dabei. Ein verdächtiger Hinweis: Versuchen sich Heidi und Tom also schon als Mama und Papa? Abgeneigt wäre die GNTM-Chefin jedenfalls nicht, wie sie neulich in einem Interview verriet…

