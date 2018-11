Micaela Schäfer hat heute allen Grund zu feiern: Die Nacktschnecke feiert heute ihren 35. Geburtstag! Ein guter Augenblick, um an den Beginn ihrer Karriere zu erinnern. Ihr TV-Debüt hatte sie 2006 bei Germany's next Topmodel – damals sah sie jedoch völlig anders aus. Ungewohnt natürlich, kaum geschminkt und mit kleineren Brüsten präsentierte sie sich damals auf diversen Veranstaltungen. Inzwischen ist die Leipzigerin dank zahlreicher Beauty-OPs wie Brustvergrößerungen, Nasenkorrekturen, Brustwarzen-Tattoos und einem künstlichen Six-Pack eine völlig andere Person! Der wahre Höhepunkt soll allerdings noch folgen: Sie will eine dritte Brust.

