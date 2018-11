Will Alexander Hindersmann (30) seine Liebe zu Nadine Klein (33) noch nicht aufgeben? Erst kürzlich versetzte das diesjährige Bachelorette-Paar seine Fans in eine echte Schockstarre: Sie gaben ihre Trennung bekannt! Alex veröffentlichte dazu ein längeres Statement auf Instagram, in dem er unter anderem andeutet, dass die Entscheidung für die Trennung nicht ganz in seinem Sinne war. Vielmehr scheint es so, als würde der Fitnesstrainer den Wunsch hegen, seine Verflossene zurückzugewinnen. Das unterstreichen vor allem Hashtags wie "#love you" (z. Dt. "Liebe dich") "#missyou" (z. Dt. "Vermisse dich") oder aber auch "#fightforasecondchance" (z. Dt. "Für eine zweite Chance kämpfen") unter seinem Beitrag.

