Sie sind die absoluten Rebellen unter den Royals! Seit zwei Wochen reisen Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) in offizieller Funktion durch Australien, Ozeanien und Neuseeland. An das königliche Protokoll hielten sie sich während ihres Trips allerdings nicht immer. Unter anderem umarmten der Herzog und die Herzogin von Sussex zahlreiche Menschen aus der Bevölkerung, obwohl das von der Queen (92) nicht gerne gesehen wird. Auch das Selfie-Verbot umging das Paar galant: Bei einem Termin in Sydney entdeckte der rothaarige Royal einen Mini-Fan, der genauso aussah wie die ehemalige Schauspielerin in jungen Jahren, und lichtete die beiden kurzerhand nebeneinander ab.

