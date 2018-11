Die Ex-Bachelor-Kandidatin Inci Sencer (25) freut sich auf ihr zweites Kind – und hat süße Neuigkeiten für ihre Fans! Erst im vergangenen Dezember brachte sie ihre Tochter Mila Jolie zur Welt, nun soll in wenigen Wochen die kleine Neyla das Familienglück perfekt machen. Doch in einem Schwangerschafts-Update in ihrer Instagram-Story stellte die Deutsch-Türkin vor Kurzem fest, dass es schon vor der Geburt Unterschiede zwischen den künftigen Schwestern gibt: "Die Kleine wiegt 2.300 Gramm, jetzt. Die wird ein bisschen schwerer als Mila."

