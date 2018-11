Betty Taube (23) ist offiziell die neue Halloween-Queen. Für die Party von Heidi Klum (45) in New York ließ das Model sich einen besonders gruseligen Look einfallen. Als Horrorfilmfigur Samara aus dem Kultschocker "The Ring" überzeugte sie die Fans und übertrumpfte so fast Heidi als Prinzessin Fiona. "Eindeutig das beste Kostüm, ich wäre wahrscheinlich vor dir weggerannt", freute sich ein Follower bei Instagram.

