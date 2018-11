Sie waren am 19. Mai live dabei, als sich Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) das Jawort gaben: George (57) und Amal Clooney (40) gehörten zu den geladenen Gästen. In einem Interview mit dem Magazin Access haben die beiden jetzt mit ein paar Gerüchten über die Hochzeitsparty aufgeräumt: Dass es superwild zuging und George Drinks für die Gesellschaft gemixt hat, stimmt nicht. Dass "Luther"-Darsteller Idris Elba (46) den Feierwütigen als DJ an den Turntables eingeheizt hat, stimmt allerdings.

