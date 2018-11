So lässt es sich aushalten! Lilly Becker (42) genießt ganz offensichtlich einen wunderbaren Urlaub auf den Malediven. Die Ex von Tennis-Legende Boris Becker (50) macht sich herrliche Tage im Südsee-Paradies und tollt mit ihnen an den weißen Traumstränden herum. Doch nicht nur das: Das Trio gönnt sich im Pool ein schmackhaftes Buffet mit allerlei kulinarischen Köstlichkeiten – serviert von heißen Unterwasser-Kellnern. Auf diese sexy Weise schmecken sowohl das süße Leben als auch das süße Obst doch gleich viel besser!

