Die Arbeit ruft! Gerade erst feierte Heidi Klum (45) ihre berühmte Halloween-Party der Extraklasse. Auch in diesem Jahr konnte die Model-Mama wieder mit ihrer Verkleidung überzeugen: Die Wahl-Amerikanerin hatte sich in Fiona verwandelt, ihr Schatz Tom Kaulitz (29) in deren Gatten Shrek. Doch auch der größte Spaß hat mal ein Ende und so jettet das Paar aktuell zurück nach Deutschland. Aus gutem Grund: Die ersten Termine mit den ausgewählten Kandidatinnen zur 14. Staffel von Germany's next Topmodel starten in Berlin!

