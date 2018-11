So ein Angebot bekommt man selten! Tim Bendzko (33) möchte angeblich seine Villa im Berliner Umland loswerden und hat dabei in Frédéric von Anhalt (75) einen sehr interessierten Käufer gefunden. Allerdings bietet der Blaublüter nur 1,5 Millionen Euro für das Anwesen, das für knapp 2 Millionen zum Verkauf stehen soll. Kein Problem, dachte sich da wohl der rüstige Senior: Er schlägt Tim einen Adoptiv-Deal vor!

Wie der 75-Jährige jetzt gegenüber Bild bestätigte, sei ihm die Sache sehr ernst. Der Prinz will sein bisheriges Angebot durch eine Adoption toppen: "Ich lege noch etwas oben drauf: Wenn Herr Bendzko das möchte, mache ich ihn zu einem Prinzen." Nach dem Tod seiner Frau Zsa Zsa Gabor (✝99) möchte Frédéric lieber früher als später aus Los Angeles zurück nach Deutschland ziehen. Daher hofft er auf eine baldige Einigung mit dem "Nur noch kurz die Welt retten"-Interpreten. "Im Dezember bin ich wieder in Berlin. Dann möchte ich mich mit Herrn Bendzko treffen", fügte er hinzu.

Der Sänger befindet sich allerdings im Dezember auf Tour. Tim Bendzko ist ab dem 30. November neben Bryan Ferry (73) und anderen Künstlern Teil der Konzertour Night of the Proms und tritt in einigen deutschen Städten und in Luxemburg auf. Für Berlin ist übrigens kein Auftritt geplant.

Getty Images / Earl Gibson III Prinz Frédédric von Anhalt bei der Golden Globes Aftershowparty der Weinstein Company und Netflix

Instagram / bendzko Tim Bendzko auf dem Weg zu einer TV-Show

Cinamon Red/WENN.com Prinz Marcus von Anhalt 2017 auf der Halloween-Party von Natascha Ochsenknecht in Berlin

