Denise Kappès (28) ist seit Ende September Mama vom kleinen Ben-Matteo. Bereits vor der Geburt stand für die Influencerin fest, ob sie Ihr Kind im Netz zeigen will oder nicht: "Natürlich werde ich versuchen, alles bestmöglich mit euch zu teilen. Ich glaube, man ist so überwältigt und glücklich, dass man hier und da ein wenig zeigt, aber das Gesicht bleibt tabu", schrieb sie in ihrer Instagram-Story. Aus diesem Grund zeigte sie ihren Sohn bisher nur mit Emojis, die sein Köpfchen verdecken, doch diese Woche passierte der 28-Jährigen ein Mini-Fail: Sie lud ein Bild von ihrem Nachwuchs via Social Media hoch und vergaß zunächst den schützenden Emoji! Beim zweiten Upload war ihr Söhnchen dann nicht mehr zu erkennen.

