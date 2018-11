Denise Kappès (28) will ihren Schatz Tim der Öffentlichkeit nicht länger vorenthalten! Vor wenigen Monaten machte sie ihre neue Beziehung offiziell. Doch mit Pärchen-Bildern hielt sie sich in den sozialen Netzwerken zurück. Man sah ihren Freund entweder nur mit Filter oder von der Seite – bis jetzt: Endlich zeigte die frischgebackene Mama den Mann an ihrer Seite komplett – und zwar auf dem nigelnagelneuen Partner-Account des Paares.

In ihrer Instagram-Story berichtete Denise ihren Followern, dass sie und ihr Liebster aufgrund der hohen Nachfrage ein gemeinsames Profil starten wollen. Unter dem User-Namen @timdenise.twoofakind wollen sie ab sofort schöne Momente mit ihren Fans teilen. Die Idee kommt offenbar super an, denn innerhalb von nur zwei Stunden hat die Seite mehr als 14.000 Abonnenten. Die ehemalige Bachelor-Kandidatin ist von so viel Zuspruch ganz überwältigt. "Wir freuen uns ganz doll darüber. Danke für euren Support", schwärmte sie.

Der erste Beitrag von Denise und ihrem Partner ist bereits online: ihr erstes Pärchen-Pic, auf dem man Tim von vorne sieht. Seite an Seite strahlen die zwei in die Kamera. Ihren Followern geht bei diesem süßen Schnappschuss das Herz auf. "Ihr habt euch echt gefunden. Es sollte alles so kommen" oder "Ein schönes Paar, ganz viel Glück euch beiden", sind nur zwei der lieben Kommentare.

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès mit ihrem Freund Tim

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès und ihr Freund Tim

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès mit ihrem Partner Tim und ihrem Sohn Ben Matteo

