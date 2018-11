Seit Anfang Juli sind Justin Bieber (24) und Hailey Baldwin (21) eigentlich unzertrennlich. Immer wieder sieht man die Turteltauben Händchen haltend durch die Metropolen New York und Los Angeles schlendern. Doch eine Sache fällt dabei auf: Justin hält beim Laufen sehr oft Abstand zu seiner Herzdame! Egal ob nach einem Coffee-Break oder nach einem Date – der Biebs geht stets voran und Hailey trottet hinterher. Aber warum ist das so? Hat Justin etwa eine altmodische Vorstellung von Beziehungen und findet, dass Frauen hinter ihren Männern gehören? Vielleicht will der Popstar aber auch nur schnell den Paparazzi entfliehen, die dem jungen Paar auf Schritt und Tritt folgen.

