Für einen Kandidaten schaukelte das Schiff offenbar schon am allerersten Tag zu heftig! Ab heute begeben sich wieder Normalos und Prominente in der TV-Kuppelshow Adam sucht Eva auf die Suche nach der großen Liebe – und zwar splitterfasernackt. Neu ist, dass das Flirtspektakel ihn diesem Jahr größtenteils auf einer Segeljacht stattfinden soll. Junggeselle Emanuel scheint das so gar nicht zu bekommen: Der TV-Adam muss sich bereits nach kurzer Zeit von dem Kahn verabschieden!

Der 31-Jährige ist der erste Mann auf dem Boot vor der Küste von Rhodos und wird in der ersten Folge der Sendung gleich von Gina-Lisa Lohfink (32) in Empfang genommen. Schon kurz nach der gemeinsamen Besichtigung der schwimmenden Bleibe schlägt jedoch die Stimmung um: Emanuel hat mit heftiger Seekrankheit zu kämpfen. Nach ein paar Stunden hat sich der Stuttgarter immer noch nicht erholt und muss sich sogar ins Meer übergeben.

Bei dieser eher unromantischen Stimmung schaut die Ex-Dschungelcamperin in Sachen Flirt zunächst erstmal in die Röhre. Im Interview mit Bild berichtete sie: "Ich bin ja auch seekrank. Ich denke gar nicht daran, dass mir schlecht ist. Bei mir dreht es sich auch die ganze Zeit. Ich reiß mich halt am Riemen." So hartgesotten ist die Landratte Emanuel offenbar nicht. Nach der ersten Nacht geht er von Bord und begibt sich in ärztliche Behandlung. Ob er nochmal zurückkehren wird, ist ungewiss.

MG RTL D Die "Adam sucht Eva"-Jacht 2018

MG RTL D Emanuel, Teilnehmer bei "Adam sucht Eva" 2018

MG RTL D Gina-Lisa Lohfink, "Adam sucht Eva"-Kandidatin

