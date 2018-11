Nadine Klein (33) unter Beschuss: Die Bachelorette und Show-Sieger Alexander Hindersmann (30) gaben vor wenigen Tagen ihre Trennung bekannt. Seitdem muss die Reality-TV-Darstellerin etliche Gerüchte über sich und ihren Ex lesen. Vor allem der Vorwurf, ihre Beziehung sei von Beginn an ein Fake gewesen, dürfte die Berlinerin hart getroffen haben. Obwohl Nadine eigentlich nichts weiter zum Liebesaus sagen wollte, teilte sie jetzt gegen ihre Hater aus: "Was genau zwischen uns vorgefallen ist, wissen exakt zwei Menschen: Alex und ich", stellte die 33-Jährige in ihrer Instagram-Story klar. Aus diesem Grund forderte sie ihre Follower auf: "Lasst doch diese Unterstellungen und Spekulationen! Für uns ist die Situation schon schwer genug. Zu einer Trennung tragen immer beide Personen ihren Teil bei."

WENN Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de