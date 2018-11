Elena Miras (26) zeigt sich im ersten Bikini-Pic als heiße Mama! Anfang August wurden die Love Island-Gewinnerin und ihr Show-Kollege Mike Heiter zum ersten Mal Eltern. Drei Monate später tanken die Reality-Sternchen mit Töchterchen Aylen nun Sonne in der Türkei – klar, dass sich Elena bei hohen Temperaturen auch im knappen Zweiteiler knipst. Zu ihrem Instagram-Posting mit dem heißen Pic schrieb die Schweizerin: "Erstes Bikinifoto nach der Schwangerschaft. Nenne es nicht einen Traum, sondern einen Plan! Was man will, das kann man auch erreichen." Nachdem Elena eine Weile unzufrieden mit ihrer Figur war, scheint sie mit ihren zurückerlangten Kurven nun viel glücklicher zu sein.

Instagram / elena_miras Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de