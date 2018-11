Bevor sich Gina-Lisa Lohfink (32), Emilija Mihailova und Jan Sokolowsky im TV entblättern, müssen sie durch den Nackt-Check von Katja Krasavice (22)! Die YouTuberin zeigt sich selbst gerne freizügig im Netz. Doch die drei Reality-Stars setzen in der Kuppelshow Adam sucht Eva nun noch einen drauf und flirten hüllenlos vor laufenden Kameras. Während DSDS-Skandalnudel Emilija in Katjas Nackt-Check für Promiflash nicht so gut wegkommt und Gina-Lisa sie nur bedingt optisch anspricht, kommt die 22-Jährige bei Jan auf heiße Gedanken: "Der sieht so aus, als wenn er ein Rock'n'Roll-Life hat. Ich find' den voll nice. Ich würde den auf jeden Fall knallen, einmal. Wenn er gut ist, öfter." Oh là là – ob der Tattoo-Fan den TV-Evas ab Samstag auch direkt die Köpfe verdreht?

Alle Infos zu "Adam sucht Eva" im Special bei RTL.de.

