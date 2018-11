Eva Tiamat Medusa alias Tiamat Dragon Lady hat eine gewaltige Veränderung hinter sich. Nicht nur, dass die Texanerin einmal ein Mann war. Nein, die heute 56-Jährige war auch mal eine "ganz normale" Bankangestellte. Doch nach ihrer HIV-Infektion krempelte sie ihr Leben komplett um: Sie investierte über 60.000 Dollar in OPs und Tattoos, um wie ein Drache auszusehen. Gegenüber The Wizard of Odd TV erklärte Tiamat einmal ihre Motivation: "Ich hoffe, dass meine Geschichte anderen Menschen hilft. Nicht nur jenen, die harte Zeiten hinter sich haben, sondern auch den Leuten, die all ihre Hoffnung verloren haben."

