Fata Hasanović (23) kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus! Vor Kurzem verbrachte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin einige Tage in New York City. Dort wartete auch noch ein richtiges Bonbon auf die Schönheit: Sie war zu Gast bei der Moschino x H&M Fashionshow – bei der wirklich nur die ganz Großen der Modebranche über den Laufsteg schritten. Neben Gigi (23) und Bella Hadid (22) lief auch niemand Geringeres als Naomi Campbell (48) über den Catwalk. Etwas, das Fata ganz schön aus der Fassung brachte: "Ich war die ganze Zeit so: 'Oh mein Gott, Naomi Campbell!' Also krass, ich bin so dankbar, dass ich das miterleben durfte."

