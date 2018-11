Ziehen Lisa-Marie Schiffner (17) und Moritz Garth (23) etwa demnächst zusammen? Seit beinahe zwei Jahren sind die hübsche Influencerin und der Sänger bereits ein Paar – doch bisher waren die beiden Turteltauben oft durch etliche Kilometer voneinander getrennt! So lebt die 17-Jährige in Österreich, während der Musiker in Deutschland wohnt. Aber wird das noch lange so bleiben? Promiflash hakte jetzt während der GLOW Beauty Convention in Berlin bei Lisa-Marie nach, ob sie und ihr Schatz bald den nächsten Schritt wagen und sich ein Zuhause teilen werden!

