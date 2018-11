Sie hat rund 836.000 Abonnenten auf YouTube: KindOfRosy (27) gehört zu den erfolgreichsten Beauty-Vloggerinnen der Webvideoplattform. Seit August ist Vania, wie sie bürgerlich heißt, mit ihrem Schatz Oliver verheiratet. Kann sie sich auch schon Nachwuchs mit ihm vorstellen? Das hat die 27-Jährige jetzt bei der GLOW by dm im Promiflash-Interview verraten: "Also die Nachwuchsfrage kriegen wir sehr oft. Ich sag’s mal so: Wir schließen es nicht aus. Aber sonst sage ich dazu aktuell nichts." Es könnte also durchaus sein, dass das Paar bald zum Baby-Boom auf YouTube beiträgt.

