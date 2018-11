So intim hat man Sarah Lombardi (26) und Freund Roberto definitiv noch nie zu Gesicht bekommen! In ihrer Instagram-Story wälzen sich die Sängerin und ihr Schatz in den Laken ihres Bettes. Ganz verkuschelt und vor allem unbekleidet genießen die beiden Turteltauben offensichtlich ihre Zweisamkeit. Mit einem einfachen "Guten Morgen" kommentiert Sarah den süßen Pärchen-Clip. Ihr überglückliches, superbreites Grinsen beweist eindeutig: Sarah und Roberto schweben auch nach etlichen Monaten Beziehung noch immer auf Wolke sieben!

