Seit einigen Tagen steht das Leben von Josephine Welsch Kopf! Die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin und ihr Liebster Wolf sind zum ersten Mal Eltern geworden. Nur wenige Tage nach der Geburt ihres Babys präsentierte sich das Trio jetzt erstmals total stolz auf Instagram. Doch das Mama-Dasein bringt auch kleine Problemchen mit sich, wie Josephine kürzlich noch etwas verschlafen und verstrubbelt in ihrer Story verriet: "Wir wollten heute wieder so viel machen und so viel schaffen. Und wir wollten eigentlich noch spazieren gehen. Aber unser Alltag wird jetzt ganz neu bestimmt."

Sonstige Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de