Was für eine Überraschung! Sophia Thomalla (29) und Gavin Rossdale (53) sind seit eineinhalb Jahren zusammen und machen aus ihrer Beziehung mittlerweile auch kein Geheimnis mehr. Immer wieder werden das deutsche Model und der Bush-Frontmann von Fotografen erwischt oder sie stellen selbst Aufnahmen ins Netz. Am Samstag feierten die beiden überraschend ihr Pärchen-Debüt auf dem roten – in diesem Fall schwarzen – Teppich. Bei der LACMA Art+Film Gala in Los Angeles zeigten sich Sophia und Gavin zum ersten Mal gemeinsam bei einem Event.

David Livingston/Getty Images



