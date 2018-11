Seit mittlerweile fünf Jahren ist xLaeta auf YouTube unterwegs und schart schon über 1,7 Millionen Fans um sich. Neben ihrer Netzkarriere drückt die Blondine aber auch fleißig die Uni-Bank. Erst vor Kurzem schloss Julia, wie die Beauty mit bürgerlichem Namen heißt, ihren Bachelor erfolgreich ab und schob gleich einen Masterstudiengang hinterher. Auf der GLOW in Berlin verriet die Influencerin im Promiflash-Interview, was sie mit ihrem Abschluss vorhat: "Ich schau’ einfach mal, was auf mich zukommt. Wenn ich irgendwelche coole, andere Jobgelegenheiten habe, dann möchte ich sie natürlich auch wahrnehmen.”

