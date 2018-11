Favorisiert Jennifer Lopez (49) eher eine Schlagzeilen trächtige Romanze oder eine hochkarätige Beziehung? Lieber Letzteres, wenn es nach der Latina geht! Für die Dezember-Ausgabe einer US-amerikanischen Zeitschrift lässt die Sängerin nicht nur beinah alle Hüllen fallen. Im Interview plaudert die Diva auch ganz ungeniert über ihre Verflossenen – und bezieht dabei Stellung zu ihrem Ex-Verlobten Ben Affleck (46). Die damalige Gerüchteküche um das als "Bennifer" bekannte Hollywood-Paar zerstörte ihre Beziehung!

Jennifer erinnert sich bis heute daran, dass die Presse und Paparazzi damals einfach überall waren. Im Nachhinein wirkt auch die dargestellte Medienhetze im Musikvideo "Jenny from the Block", in dem sie und Ben ihre Liebe der Öffentlichkeit präsentierten, wie eine böse Vorahnung. "Es war völlig verrückt! Man hat einfach alles geglaubt, was auf den Covern der Boulevardzeitungen stand. Oftmals waren die Geschichten frei erfunden oder nur Bruchteile der eigentlichen Wahrheit", beschreibt die erfolgreiche Musikerin den damaligen Rummel im Interview mit InStyle. Angefangen hatte die Beziehung zwischen J.Lo und Ben nachdem sie sich am Set zum Film "Gigli" kennenlernten. Wenig später verlobten sie sich 2002 sogar, nur um zwei Jahre später ihre Trennung bekannt zu geben.

Allerdings unterstützt sich das Ex-Paar trotz des Liebesaus bis heute. Vielleicht läuft auch deshalb in Jennifers Beziehung mit Profisportler Alex Rodriguez (43) alles ganz anders. "Mit Alex scheint Jennifer reifer und friedlicher zu sein. Es ist, als hätte sie erkannt, dass sie nicht verheiratet sein muss, um in einer glücklichen und ernsthaften Beziehung zu sein", verriet eine Quelle dem US-amerikanischen Magazin People im Juli.

Kevin Winter/Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck bei der Oscar-Verleihung 2003

Scott Alfieri/Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez am Set zum Film "Gigli"

Jamie McCarthy/ Getty Images Jennifer Lopez und Alex Rodriguez bei der Met Gala in New York

