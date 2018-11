Das war wohl mal eine richtige Überraschung! Silvia Wollny (53) bekam am vergangenen Wochenende von ihrem Partner Harald Elsenbast (58) einen Heiratsantrag. Auf dem von ihr organisierten Charity-Event wurde dem Reality-TV-Star per Video-Anruf die entscheidende Frage gestellt – worauf die elffache Mutter mit 'Ja' antwortet. Im Anschluss daran verriet sie Promiflash, was ihr kurz danach durch den Kopf ging: "Also, meine ersten Gedanken waren: 'Schön! Aber ich hab jetzt hier keinen, den ich in den Arm nehmen kann.'"

