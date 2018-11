Natalia Osada (28) hat "Ja" gesagt! Die Ex-Adam sucht Eva-Kandidatin ist erst seit wenigen Monaten mit ihrem Schatz zusammen und möchte schon bald mit ihm den Schritt vor den Traualtar wagen. In New York bekam die 28-Jährige von ihrem Liebsten den Heiratsantrag samt dickem Verlobungsring. Wer genau der Mann an ihrer Seite ist, will Natalia der Öffentlichkeit allerdings nicht mitteilen. "Es ist der schönste Tag meines Lebens. Ich darf meinen besten Freund heiraten. Mein ganzes Leben habe ich nach dir gesucht und gestern hast du mir die Frage aller Fragen gestellt", schrieb die Blondine auf Instagram und demonstrierte damit ihr großes Liebesglück.

