2015 wurden Jessica Biel (36) und Justin Timberlake (37) zum ersten Mal Eltern und Söhnchen Silas (3) kam auf die Welt. In seiner Biografie Hindsight: And All the Things I Can’t See in Front of Me verrät der Sänger nun, wie er von Jessicas Baby-Glück erfuhr. So war Justin 2014 auf Tour und machte in Detroit Halt, als sich sein Leben nach einem Auftritt und einer SMS mit der Nachricht: "Ruf mich sofort an" für immer verändern sollte. Er habe seine Frau daraufhin per Videochat kontaktiert. "Sie hatte diesen Ausdruck auf ihrem Gesicht. Ich wusste genau, was sie mir zu sagen hatte. Stattdessen hielt sie den Schwangerschaftstest hoch und wir beide haben angefangen zu schreien", heißt es in dem Buch.

