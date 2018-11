Im Juli wurde Sila Sahin (32) Mutter eines kleinen Sohnes. Trotz Mami-Status ist die 32-Jährige beruflich viel unterwegs und pendelt mit dem Flugzeug zwischen ihrem Wohnort in Norwegen und Deutschland. Oft mit dabei: ihr Spross Elija. Das Reisen mit einem Baby ist allerdings alles andere als leicht, wie die Ex-GZSZ-Darstellerin in ihrer Instagram-Story erzählt: "Ich finde, alleine als Frau zu fliegen, ist wahnsinnig schwierig, denn du hast deinen Maxi-Cosi, du hast dein Kinderwagen-Gestell, du hast deine Wickel-Tasche und dann hast du wahrscheinlich noch Gepäck." Und das Problem sei, dass es keine hilfsbereiten Menschen mehr gebe, die mit anpacken würden. Außerdem kritisiert sie die Handhabe beim Sicherheitscheck.

