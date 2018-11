Auch ein Jahrzehnt später bleiben die Liebesspiele zwischen Kim Kardashian (38) und Ray J (37) unvergessen. Und das liegt nicht nur daran, dass 2007 das legendäre Sex-Tape öffentlich gemacht wurde, welches das Ex-Paar beim Matratzensport zeigt. Kims ehemaliger Liebhaber erinnert sich offenbar zusätzlich immer noch liebend gerne an die Romanze mit dem Reality-Star zurück – und lässt die Medien daran teilhaben. Der Sänger plauderte jetzt weitere schlüpfrige Details aus seiner Zeit mit der wohl bekanntesten Clan-Schwester aus!

Laut The Sun hat Ray J auf einer Party in London in sexy Erinnerungen geschwelgt – und diese auch ziemlich detailliert geschildert: "Kim und ich haben eine spaßige Zeit gehabt – ganze Marathon-Sessions." Klar, dass man sich da auch mal richtig auspowert. Dass ihr Make-up dabei aber Schaden nimmt, das wollte die Selfie-Queen unbedingt vermeiden: "Sie mochte es nicht, zu schwitzen und wenn es dazu kam, hat sie es auch mal unterbrochen, um ihr Make-up zu machen", schilderte der Musiker. Kim soll es geliebt haben, "sehr gut beim Sex auszusehen". Sie habe demnach Wert auf rotes Licht, passende Stimmung und eine Menge Sex-Spielzeuge – die sie in einem roten Louis Vuitton-Koffer aufbewahrt haben soll – gelegt.

Wie Rays Ehefrau wohl zu dieser ausführlichen Berichterstattung steht? Schließlich ist der 37-Jährige seit über zwei Jahren mit Princess Love (34) verheiratet und hat mit ihr sogar ein kleines Töchterchen namens Melody.

WENN Ray J und Kim Kardashian

Emma McIntyre/ Getty Images Musiker Ray J und Princess Love

Instagram / rayj Ray J mit seiner Tochter Melody

