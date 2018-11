So heiß ging es bei den Kardashians an Halloween zu! Wie viele Stars ließen sich auch Kim Kardashian (38) und ihre Schwestern den Spaß nicht nehmen und schlüpften in kreative Kostüme, die sie via Instagram mit ihren Fans teilten. Zuerst hüllten sich Kendall (23), Kylie (21) und Co. in Victoria's Secret-Outfits, die sie zum Gruselfest ausgeliehen bekommen hatten – inklusive Original-Flügel und -Dessous! Für ihre große Party hatten die Ladys aber noch weitere sexy Verkleidungen in petto.

Splash News Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de