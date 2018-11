Der 4. November ist ein besonderes Datum im Hause Claßen! Bibi (25) und Julian (25) wurden am 4. Oktober zum ersten Mal Eltern. Ihr Sohn feiert am Sonntag sein einmonatiges Dasein auf dieser Welt, was die Webstars nun gebührend zelebrieren wollen. Auf YouTube veröffentlichten die Influencer ein neues Video, in dem sie die Vorbereitungen auf das Fest zeigen – inklusive Geschenke-Shopping! Die 25-Jährige besorgte zahlreiche Spielsachen, manche von ihnen waren allerdings nicht altersgerecht: "Natürlich ist es auch total übertrieben, hier jetzt so Tischfeuerwerk zu kaufen, aber irgendwie finde ich es auch voll lustig."

