Lourdes Leon führt das Jahr ganz offensichtlich genauso zu Ende, wie sie es begonnen hat: haarig. Im Neujahrs-Post ihrer Mutter Madonna (60) hatte sie 2018 mit ausgestreckten Armen und einer beachtlichen Achselbehaarung begrüßt. Elf Monate später scheint sie noch immer nicht zum Rasierer greifen zu wollen. Während der Vorbereitungen für die diesjährigen CFDA/Vogue Fashion Fund Awards in New York ließ Lourdes offensichtlich noch etwas anderes weg: einen BH!

Promi-Damen wie Paris Jackson (20), Ashley Graham (31) und Hollywood-Ikone Julia Roberts (51) machten den Hairy-Trend vor – obwohl der Haar-Gate vor 19 Jahren eigentlich nur ein Ausrutscher war. Lourdes' Red-Carpet-Auftritt am Montagabend wirkte dagegen so selbstsicher, wie es für das Model üblich ist. Die 22-Jährige streckte den Blitzlicht-Kameras stolz ihre behaarte Achselhöhle entgegen, während wenige Zentimeter darunter bestimmt auch ihr Nippelblitzer jede Menge Aufmerksamkeit erregt hat.

Mama Madonna dürfte Lourdes' provokatives Fashion-Statement allerdings weniger verblüfft haben. Immerhin präsentiert auch die Queen of Pop gerne mal ihr wucherndes Achselhaar. Ihre Brüste dürften sogar zu ihren Lieblingskörperteilen gehören: Mit ihnen geizt sie in den sozialen Medien bis heute nicht. Ihre Nippel setzte sie im vergangenen Jahr sogar ganz exklusiv in Szene – auf dem Vogue-Cover.

Instagram / madonna Madonna und ihre Tochter Lourdes Leon

Splash News Madonnas Tochter Lourdes Leon

Instagram / madonna Madonna, Musikerin

