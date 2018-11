Hat Deutschland in Estefania Wollny (16) einen neuen Musik-Star gefunden? Die Reality-TV-Bekanntheit hat seit Jahren einen großen Traum: Sie möchte ihre Fans mit ihrer Gesangsstimme begeistern! Beim "Charity4Kids"-Event ihrer Mama Silvia Wollny (53) bekam die Schülerin ihre große Chance und durfte mit ihrem eigenen Song auf der Bühne dem Publikum einheizen! Die 16-Jährige hat Promiflash davor verraten: "Musik ist so etwas wie mein zweites Ich. Ich möchte den Menschen einfach zeigen, was ich kann!"

