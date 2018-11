Bei einigen ihrer TV-Kollegen sorgt Micaela Schäfer (35) derzeit für Kopfschütteln! Vor wenigen Wochen verkündete die TV-Nacktschnecke stolz: Sie will sich eine dritte Brust verpassen lassen! Was vor vier Jahren als harmloses Halloween-Kostüm begann, entpuppt sich vielleicht bald als nackte Wahrheit. "Die hat sie doch nicht mehr alle! Die ist doch komplett bescheuert", empörte sich Linda Teodosiu (27) am Rande des Charity-Events "Charity4Kids" von Silvia Wollny (53) im Interview mit Promiflash über die 35-Jährige. Doch das einstige DSDS-Sternchen ist längst nicht die einzige Promi-Dame, die Micaelas Traum vom Triple-Boob für völlig verrückt hält.

