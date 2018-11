Bei YouTuberin Chany Dakota scheint es nur Platz für einen Mann zu geben: ihren Bruder Joely White. Zu Beginn ihrer musical.ly-Karriere dagegen war ihr Freund Justin Schmidt jederzeit an ihrer Seite. Ihr großer Durchbruch bedeutete allerdings das Ende für die Paarprojekte. Nicht nur das: Im Netz sind nicht einmal mehr Pärchen-Pics zu finden! Etwa, weil Chany und Justin keins mehr sind? Falsch, wie die Blondine Promiflash im Interview bei der GLOW in Berlin erzählt. "Wir haben uns so lieb, wir lieben unser Privatleben und wir wollen das einfach aus der Öffentlichkeit ziehen. [...] Wenn man glücklich ist, braucht man das nicht online zu teilen."

