Auf Lisa Müllers Instagram-Account war Thomas Müller (29) immer ein häufig gesehener Gast – zumindest bis vor wenigen Tagen. Am Samstag im 1:1-Spiel zwischen dem FC Bayern und dem SC Freiburg wurde der deutsche Nationalspieler erst gegen Ende des Matches auf den Fußballplatz eingewechselt. "Mehr als 70 Minuten, bis der mal 'nen Geistesblitz hat", wetterte seine Ehefrau in ihrer Instagram-Story gegen den Bayern-Trainer Niko Kovač (47). Unter ihren Pärchen-Pics regnete es daraufhin Negativ-Kommentare. Der Pferdefreundin blieb also nichts anderes übrig, als die gemeinsamen Schnappschüsse zu löschen.

