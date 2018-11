Im November 2013 starb Paul Walker (✝40) bei einem tragischen Autounfall. Seine Tochter Meadow, die bei dem Schauspieler in Kalifornien lebte, war damals gerade erst 15 Jahre alt. Mittlerweile ist die junge Frau Model und hält das Andenken an ihren Vater aufrecht. Am Sonntag verließ sie die Teenager-Jahre und feierte ihren 20. Geburtstag. Sicher wünschte sie sich auch an diesem besonderen Tag, dass ihr Dad bei ihr gewesen wäre.

Facebook / meadowwalker Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de