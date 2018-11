Ein blaublütiger Rotschopf gehört zu den attraktivsten lebenden Männern! Die Auszeichnung "Sexiest Man Alive" staubte auch vor Kurzem Schauspieler Idris Elba (46) ab. Der "Zwischen zwei Leben"-Darsteller ergatterte den Titel nach Kollegen wie Brad Pitt (54) und Johnny Depp (55) oder Country-Sänger Blake Shelton (42). Diese Ehre wurde noch zehn weiteren Promis in unterschiedlichen Kategorien erteilt: Prinz Harry (34) zählt zum absoluten Hottie unter den Royals!

Das People-Magazin feiert in diesem Jahr die schnuckeligsten Männer aus verschiedensten Sparten. Neben dem Kinohelden Chadwick Boseman (40), der als "Sexiest Superhero" die Nase vorn hat, tummelt sich auch Harry in der Liste. Der Herzog von Sussex wurde von der Zeitschrift zum "Sexiest Royal" gekürt. Diese Auszeichnung gebühre dem Daddy-to-be, da er "sein Herz am rechten Fleck" trage.

Dass Harry vor allem ein Herz für Charity-Aktionen hat, hat er in der Vergangenheit schon öfter bewiesen. 2006 gründete der jüngere Bruder von Prinz William (36) die Sentebale-Stiftung. Erst im Juni eröffnete der 34-Jährige als Repräsentant dieser Wohltätigkeitsorganisation eine Schule und ein Wohnhaus im afrikanischen Königreich Lesotho.

People Magazine Idris Elba auf dem Cover des People-Magazines, November 2018

Anzeige

Getty Images Prinz Harry in Auckland, Neuseeland

Anzeige

SIPA PRESS / ActionPress Prinz Harry bei seinem Afrika-Besuch 2015

Anzeige

Ist Prinz Harry für euch auch der "Sexiest Royal"? Definitiv! Nein, da gibt es heißere Royals! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de