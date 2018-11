Wer hätte gedacht, dass es Komikerin Amy Schumer (37) mal die Sprache verschlagen könnte? Gerade erst gab sie bekannt, mit ihrem Gatten Chris Fischer ihr erstes Kind zu erwarten. Nun überraschte die Schauspielerin ihre Fans sogar mit einem Instagram-Video von einem Ultraschall-Termin – und bei dem wurde selbst Ulknudel Amy ganz sentimental: "Oh mein Gott, es bewegt sich so sehr. Siehst du, es hat so viel Energie. Deshalb muss ich mich wohl jeden Tag übergeben." Na ja, sie ist und bleibt eben doch ein Scherzkeks!

