Jetzt kann sich der nächste Hottie einreihen! Seit 1985 kührt das US-Amerikanische People Magazine alljährlich den "Sexiest Man Alive" – der allererste, der diesen Titel bekam, war damals Actionschauspieler Mel Gibson (62). Seitdem durften sich etliche Sportler, Politiker und Hollywoodlegenden wie Johnny Depp (55), Brad Pitt (54) und natürlich auch George Clooney (57) über die Auszeichnung freuen. Zuletzt ergatterte Country-Sänger Blake Shelton (42) die charmante Bezeichnung. Dieses Jahr ging der Preis wieder an einen Schauspieler – den "Luther"-Star Idris Elba (46)!

Das verkündete das People Magazine jetzt am Mittwochmorgen. Der 46-Jährige konnte es erst kaum glauben, als er davon erfuhr: "Ich dachte mir so: 'Was, echt jetzt, wirklich?' Dann schaute ich in den Spiegel, checkte mich selbst aus und dachte: 'Ja, du siehst heute eigentlich ganz sexy aus'", verriet er der Promizeitschrift. "Aber ehrlich gesagt, war es einfach ein tolles Gefühl. Es war eine unglaubliche Überraschung – und ein riesiger Ego-Boost."

Bis vor einigen Monaten war der Brite für einen weiteren Mega-Titel im Gespräch – Idris sollte Gerüchten zufolge der nächste James Bond werden! Doch kürzlich stellte der "The Gunman"-Darsteller klar: Er wird definitiv nicht der nächste Agent 007! Findet ihr, er wurde zu Recht als "Sexiest Man Alive" 2018 gekürt? Stimmt ab!

