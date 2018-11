Seit sieben Jahren zieht die Serie Berlin - Tag & Nacht zahlreiche Zuschauer in ihren Bann. Dank fesselnden Storys und regelmäßigen Veränderungen wird die Daily niemals langweilig – dazu gehören auch Veränderungen in der berühmten WG. Welcher Raum über die Jahre wohl am häufigsten umgebaut wurde? Promiflash darf exklusiv hinter die Kulissen blicken, wenn Paula Habich-Darstellerin Laura Maack erklärt, was sich in den vier BTN-Wänden am meisten verändert hat!

