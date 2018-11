Dieses Jahr hatte die K-Pop-Band Bangtan Boys – kurz BTS – ihren großen Durchbruch: Mit ihrer Single "Idol" feierte sie Mega-Erfolge. Nun sorgen V, Suga, Jin, Jungkook, RM, Jimin und J-Hope direkt für musikalischen Nachschlag. Das Besondere: Dieses Mal singt BTS komplett auf Englisch! Zusammen mit DJ Steve Aoki (40) brachten sie im Oktober den Ohrwurm "Waste It On Me" heraus.

Getty Images Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de