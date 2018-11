Mutet sich Sophia Vegas (31) während der Schwangerschaft etwa zu viel zu? Die ausgewanderte Restaurant-Besitzerin ist aktuell im siebten Monat und trotzdem noch ein echter Workaholic. Doch damit soll nun Schluss sein: Ihr Liebster Daniel Charlier hat der Society-Lady eine kleine Zwangspause verordnet – und sie zum Relaxen an den Strand von Santa Barbara geschickt! Ob sich Sophia bei so viel Freizeit jetzt schon langweilt?

Langsam aber sicher ist Sophias wachsende Babykugel nicht mehr zu übersehen – und da sollte sie sich arbeitstechnisch ein wenig zurücknehmen, findet zumindest ihr Freund Dan. Deswegen schickte der Unternehmer seiner Partnerin auf einen dreitägigen Kurztrip unter die kalifornische Sonne. "Er ist derjenige, der sieht, wenn ich müde bin. Und der mich stoppt und sagt: Es ist Feierabend", erklärte Sophia im Interview mit RTL.

Trotz immer näher rückender Geburt ist es für die Business-Lady schwer, beruflich auch mal kürzerzutreten – denn am liebsten würde Sophia gar keinen Feierabend machen! "Dan sagt immer so schön: Ich bin wie eine Duracell, ich bin nur am Arbeiten, Arbeiten, Arbeiten. Bin immer am Machen, Machen, Machen", stellte sie fest. Inzwischen merke aber auch sie, dass sie sich mit der voranschreitenden Schwangerschaft ein wenig zurücknehmen sollte. Wie findet ihr es, dass Dan seiner Liebsten Urlaub verordnet hat?

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas, November 2018

Instagram / officialsophiavegas Reality-Star Sophia Vegas und ihr Partner Dan

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas mit ihrem Freund Dan Charlier

