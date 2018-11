So kommt Emilija Mihailovas TV-Nacktauftritt bei ihrer Ex-Kollegin an! Die ehemalige DSDS-Kandidatin sucht gerade bei Adam sucht Eva nach ihrem Traumkerl – und das komplett hüllenlos! Doch geht es der TV-Bekanntheit bei ihrer Teilnahme wirklich nur um die Liebe? Ihre ehemalige DSDS-Jurorin Ella Endlich (34) hat im Promiflash-Interview eine klare Meinung: "Darum geht es doch nicht, den Richtigen zu finden, es geht darum, da zu sein und zu strahlen. Ich glaube, Emilija wusste von vorneherein, was sie kann und womit sie wuchern kann." Alle Folgen von "Adam sucht Eva" ab dem 04.11.2018 exklusiv bei TVNOW

