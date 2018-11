Dürfen sich ihre Fans ab sofort wieder regelmäßig über Updates freuen? Seit ihrem Drogen-Zusammenbruch Ende Juli wurde es still um Demi Lovato (26). In einer Klinik in Los Angeles hatte sich die Sängerin in den letzten Monaten ganz auf ihren Entzug konzentriert. Jetzt meldete sich die "Sober"-Interpretin zum ersten Mal seit zwölf Wochen wieder auf Instagram zu Wort – und hatte eine wichtige Message an ihre Fans! Zu einem Bild, das sie in einer Wahlkabine zu den Midterm Elections in den USA zeigt, schrieb Demi: "Ich bin so dankbar, dass ich rechtzeitig zu Hause bin, um zu wählen. Eine einzige Stimme kann den Unterschied machen, also stellt sicher, dass eure Stimme gehört wird!"

