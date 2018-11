Alexander Hindersmann (30) gibt die Hoffnung auf eine gemeinsame Zukunft mit Nadine Klein (33) noch nicht auf. Vor wenigen Tagen überraschte das Bachelorette-Traumpaar mit der Bekanntgabe seiner Trennung. Die Entscheidung seiner Ex-Freundin, die Beziehung zu beenden, will Alex aber nicht einfach so hinnehmen: Der 30-Jährige will Nadines Herz zurückerobern! "Ob es eine zweite Chance geben wird, wird man sehen. Ich würde sie natürlich gerne haben und werde auch dafür kämpfen", verriet er jetzt im Interview mit RTL.

Instagram / nadine.kln Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de