Überraschende Familien-Geheimnisse von Herzogin Meghan (37)? In diesen zweifelhaften Genuss sollen bald die Zuschauer der Realityshow "The Royal World" kommen. Darin wird Meghans Neffe Tyler Dooley zu sehen sein, der offenbar plant, fröhlich aus dem Nähkästchen zu plaudern. Der Moderator des Formats kündigte in einem Interview mit dem Magazin Star bereits an: "Die Zuschauer werden einige schockierende und überraschende Dinge über Meghan und die Markle-Familie erfahren, die sie dazu veranlassen könnten, ihre Meinung zu ändern."

