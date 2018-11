Bonnie Strange (32) ist so heiß wie nie und will nun aller Welt ihre Kurven zeigen! Gerade einmal sechs Monate ist es her, dass die Blondine Töchterchen Goldie Venus zur Welt gebracht hat – doch ihr After-Baby-Body kann sich wirklich sehen lassen. Genau aus diesem Grund wird die 32-Jährige auch die Dezemberausgabe des berühmten Männermagazins Playboy zieren. Dass Nacktheit für Bonnie keine große Sache ist, stellte die Netzberühmtheit auch im Interview mit der Zeitschrift klar: "Auch wenn ich bei Instagram Bilder hochlade, die sexy sind, geht es mir dabei vor allem um die Ästhetik."

Instagram / bonniestrange Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de